Israël et la Pologne réintègrent leurs ambassadeurs

Israël et la Pologne résolvent des conflits de plusieurs années et réintègrent leurs ambassadeurs.

La visite d’Eli Cohen est la première à son niveau gouvernemental depuis 2018, signalant un dégel des liens après des années de tensions causées par des désaccords sur la mémoire de l’Holocauste et le rôle de la Pologne dans le meurtre de Juifs.

Les ministres des Affaires étrangères israélien et polonais ont annoncé mercredi qu’ils avaient résolu un différend entre les deux nations et réintégraient les ambassadeurs à Tel-Aviv et à Varsovie.

La visite du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen est la première à ce niveau depuis 2018, et le ministère polonais des Affaires étrangères a déclaré qu’elle sera suivie par le président israélien Isaac Herzog qui assistera aux célébrations le mois prochain pour le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bureau de Herzog n’a fait aucun commentaire.Lire la suite sur jforum.fr