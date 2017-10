Israël et la France passeront à l’heure d’hiver la semaine prochaine…..

Cette année, le passage à l’heure d’hiver aura lieu dans la semaine prochaine, dans la nuit de samedi 28 au dimanche 29 octobre, pour Israël comme pour la France. Les Israéliens et les Français pourront dormir une heure de plus……Détails……

A 3 heures du matin, ils pourront reculer leurs montres d’une heure.

Le Royaume-Uni et l’Irlande ont été les premiers pays à avoir adopté cette mesure lors de la Première Guerre mondiale.

La première mise en place du passage à l’heure d’été en France date de 1916 dans un but d’économie d’énergie grâce à une heure d’ensoleillement naturel de plus le soir. Lire la suite sur koide9enisrael