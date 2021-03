FRANCE-ISRAËL. (L’article initial est paru dans lorientlejour.com, mais IsraelValley a largement modifié ci-dessous le texte initial pour y inclure des éléments plus précis. Pour des raisons de « secret défense », Tsahal, IsraelValley et les médias israéliens en général, incluant le Haaretz et le Jpost, n’ont pas vraiment commenté la news venant de sources étrangères) :Lire la suite sur israelvalley.com