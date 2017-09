Israël et la Colombie ont signé des accords touristique et scientifique

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son épouse Sarah ont été accueillis hier (mercredi) au palais présidentiel à Bogota par le président colombien Juan Manuel Santos. Ils sont arrivés à Bogota pour une visite éclair de trois heures, au cours de laquelle deux accords ont été signés.

Le premier, entre le ministère israélien de la Science, de la Technologie et de l’Espace et son homologue colombien, pour promouvoir la recherche scientifique conjointe. Cet accord favorisera également les initiatives destinées aux entrepreneurs dans le domaine de l’innovation. Avant de s’adresser à la presse, Benjamin Netanyahou et Juan Manuel Santos ont signé un deuxième accord de coopération dans le domaine du tourisme. Cet accord vise à faire progresser le tourisme, en particulier le tourisme organisé, entre Israël et la Colombie. Les parties favoriseront la coopération entre les différentes organisations touristiques et développeront la coopération dans le tourisme rural, le tourisme numérique et les visites sur les sites patrimoniaux et religieux nationaux.