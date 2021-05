Israël et Covid-19. Un article fondamental publié dans la Revue médicale, The Lancet.

Publiée dans la revue médicale The Lancet, cette étude met en évidence «les bénéfices pour la santé publique d’un programme national de vaccination», selon ses auteurs, des scientifiques de Pfizer et du gouvernement israélien. Ils relèvent en effet qu’en Israël, pays champion du monde de la vaccination, cette dernière «a été le moteur principal du déclin des infections au Covid-19». Pour autant, il faut être prudent dans la généralisation de ces conclusions à d’autres nations, car la vitesse des programmes de vaccination et l’évolution de la pandémie diffèrent selon les pays, préviennent-ils. Lire la suite sur israelvalley.com