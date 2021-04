Israël est dans « un scenario très proche de l’immunité collective »(Franceinfo)

Le pays enregistre 0,3% de tests positifs et seulement 221 malades graves du Covid-19. Des chiffres inédits depuis l’été dernier, à la sortie du premier confinement. Mais face aux variants, les scientifiques ne crient pas victoire.

Immunité collective ? Alors que l’Europe peine à se déconfiner, la fête de l’indépendance est célébrée quasi normalement en Israël jeudi 15 avril. Contrairement à l’an passé, en plein cœur de l’épidémie de Covid-19, les Israéliens qui le souhaitent pourront profiter de ce jour férié à la plage, dans les parcs pour les traditionnels barbecues ou bien encore aux terrasses et dans les salles des restaurant et cafés. Les autorités annoncent la fin du masque obligatoire à l’extérieur pour la semaine prochaine et le retour des touristes, vaccinés, pour le mois prochain.

Des taux de protection « dont on ne rêvait pas »

La campagne de vaccination semble avoir payé et plusieurs scientifiques pensent que le pays est aux portes de l’immunité collective : 0,3% de tests positifs en Israël et 221 malades graves du Covid-19, on n’a pas vu ça depuis l’été dernier à la sortie du premier confinement. Des unités spéciales coronavirus ferment dans plusieurs hôpitaux. Hervé Bercovier, professeur de microbiologie à Jérusalem, a presque du mal à y croire : « Miraculeusement, nous obtenons des taux de protection, d’efficacité dont on ne rêvait pas pour d’autres vaccins. »

Pour le professeur Cyrille Cohen, immunologue et membre du conseil consultatif sur le vaccin, Israël est quasiment sorti de la pandémie : « Nous sommes dans un scénario très proche de l’immunité collective. »

Les deux scientifiques restent prudents : on meurt encore du Covid-19 en Israël quand on ne se vaccine pas. Attention aussi aux variants. Pour l’instant le vaccin Pfizer-BioNTech est efficace contre le britannique et le sud-africain, le brésilien n’a pas encore été détecté ici.

SOURCE: Franceinfos