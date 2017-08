Israël est classé parmi les plus petits buveurs d’alcool de l’OCDE.

La consommation d’alcool des Israéliens a fortement augmenté ces vingt dernières années, ce qui n’empêche pas Israël d’être classé parmi les plus petits buveurs des pays de l’OCDE, révèle un rapport de l’organisation mondiale.

D’après l’étude appelée Lutter contre l’usage nocif de l’alcool : Politiques économiques et de santé publique, Israël est tout à fait en queue de classement avec seulement trois pays derrière lui (l’Inde, la Turquie et l’Indonésie), tandis que la France est en troisième position. En revanche, Israël fait partie du peloton de tête des pays qui ont connu une évolution à la hausse de la consommation d’alcool chez les adultes.

Un rapport de l’association Elem révèle par ailleurs une hausse significative du nombre de jeunes abusant de l’alcool – les plus touchés étant les jeunes immigrés. Une enquête réalisée par un agence publique israélienne, démontre que deux-tiers des adolescents éthiopiens consomment de l’alcool et que 40 % admettent se saouler régulièrement. Selon le site Internet de l’Autorité contre la drogue, 20 % des jeunes entre 12 et 18 ans consomment au moins 5 verres d’alcool en une heure et, au minimum, une fois par mois. Ce genre de comportement finit dans la plupart des cas au service d’urgence des hôpitaux.