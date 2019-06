Israël : Essai clinique révolutionnaire pour les patients atteints de cancer

Au Centre Médical Sheba Tel Hashomer, un essai prometteur pourrait atténuer fortement les douleurs chez certains patients atteints du cancer de l’abdomen tout en les préservant d’une dépendance certaine causée par de fortes doses d’opioïdes.

Le Centre Médical Sheba est connu mondialement pour ses innovations technologiques de pointes et sa médecine futuriste et novatrice. Récemment récompensé pour ses efforts en étant nommé parmi les 10 meilleurs hôpitaux du monde par le magazine Newsweek, Sheba conserve sa place de leader en représentant une majorité de médecins cités dans la liste du magazine Forbes pour son Edition spéciale « meilleurs médecins d’Israël ».

En soin palliatifs les doses d’opioïdes administrées aux patients, entraînent souvent une dépendance trop élevée. Un nouvel essai clinique, très prometteur, découvert au Centre Médical israélien Sheba Tel Hashomer, pourrait apporter un soulagement considérable aux patients atteints du cancer de l’abdomen, tout en les préservant d’une dépendance certaine causée par de fortes doses d’opioïdes.

La première phase de l’essai s’est avérée assez fructueuse. Plus de 80% des participants ont signalé une amélioration significative de la douleur, et, parmi eux, un tiers ont affirmé ne plus du tout ressentir de douleur.

Les essais se multiplient dans le monde

La phase pilote de cet essai a vu des résultats considérables, si bien qu’elle s’étend actuellement à d’autres centres médicaux universitaires en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient.

Le Dr. Yaacov Lawrence, Directeur du Centre de radiothérapie oncologique translationnelle et le Dr. Tikva Meron, sont entrés dans la deuxième phase de cet essai clinique sur la radio-chirurgie du plexus cœliaque financé par le centre de recherche Gateway for Cancer.

Le Centre Médical Sheba teste l’efficacité et la sécurité d’une dose unique de rayonnement dirigée contre le plexus cœliaque dont les nerfs sont situés derrière le pancréas, à la 12ème vertèbre thoracique.

L’essai clinique de radio-chirurgie du plexus cœliaque gagne du terrain. Au Centre Médical Sheba, plus de 23 patients ont été inscrits en l’espace d’un an. À présent, le Dr Lawrence et son équipe, ainsi que des chercheurs de Londres, de Philadelphie, d’Ohio et de Toronto, entament cette nouvelle phase de l’étude en recrutant 100 nouveaux patients.

«Les soins palliatifs sont extrêmement importants pour nos patients», a déclaré le Dr Lawrence. «Cela améliore leur qualité de vie et leur donne énormément d’espoir. Nous sommes ravis des résultats de ce projet pilote et nous sommes impatients de continuer afin de pouvoir aider autant de patients que possible à trouver un soulagement dans leur douleur. «