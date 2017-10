Israël équipera les chars US de ses systèmes de défense active

En raison des retards dans le développement de leur propre système de défense active de blindés, les États-Unis achèteront à Israël les systèmes qui leur sont nécessaires, a annoncé le Pentagone…….Détails et vidéo……….

Les chars d’une des brigades blindées américaines seront équipés de systèmes de défense active Trophée fabriqués en Israël. Conformément aux dispositions du contrat ad hoc publié par le département US de la Défense, ces systèmes israéliens seront installés sur des chars M1A2 SEPv2 Abrams.

Cette solution a été trouvée pour pallier les retards permanents dans le développement du système américain de défense active de blindés. Selon de récents rapports, le prototype du système US ne sera disponible qu’en 2019. Les systèmes israéliens sont ainsi censés équiper les chars US jusqu’à ce que la production en série des complexes américains soit lancée.