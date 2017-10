Israël : équilibre précaire contre l’Iran, entre Trump et Poutine

Les dirigeants d’Israël ont insisté auprès du Ministre russe de la Défense Sergeï Shoïgu, sur l’importance de déjouer la quête d’enracinement militaire de l’Iran en Syrie. Mais ils ne peuvent en attendre trop de Moscou – pas plus, d’ailleurs, que de Washington.

Le ministre russe de la Défense, Sergeï Shoïgu a entendu mardi 17 octobre, du Premier Ministre Netanyahu et de son homologue Lieberman la même litanie bien connue : Israël ne resterait pas les bras croisés à attendre que l'Iran et le Hezbollah fassent de la Syrie leur base avancée opérationnelle contre Israël et que l'Etat Juif agira pour empêcher l'ancrage militaire des Iraniens tout le long de la frontière syro-israélienne.