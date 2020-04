Israël enseigne aux centres d’innovation de 25 États membres de l’UE

L’Eilat Tech Center (ETC) dans le sud d’Israël enseigne aux centres d’innovation de 25 États membres de l’Union européenne comment promouvoir la croissance des startups à l’ère des coronavirus.

Des représentants de 85 organisations d’innovation ont assisté à la session de lancement le 31 mars, dirigée par Or Haviv, PDG d’Eilat Hub et partenaire de sa société mère, Arieli Capital. Les participants venaient d’Autriche, de Belgique, de Chypre, de Croatie, de République tchèque, de Finlande, de France, d’Allemagne, de Grèce, de Hollande, de Hongrie, d’Irlande, d’Italie, de Pologne, du Portugal, de Roumanie, d’Espagne et de Suisse; ainsi qu’Israël, les États-Unis, le Ghana et le Mexique.

Ils représentaient des groupes tels que des hubs, des accélérateurs, des espaces de travail partagés, des organismes gouvernementaux, des établissements universitaires (y compris l’Université d’Oxford) et des entreprises spécialisées dans la formation en ligne. Environ la moitié des participants représentaient des groupes d’innovation dans le domaine de la santé.

Haviv a présenté l’étude de cas d’une société italienne de nanotechnologies qui a participé au programme d’accélération d’Eilat qui a réussi au début de la crise des coronavirus à finaliser un accord de 350 000 $ avec une société internationale d’agro-technologies.

Le renforcement de la coopération entre les pays

ETC a une histoire de programmes collaboratifs en Europe. Il s’agit notamment du premier programme d’innovation israélien italien lancé en janvier à Eilat pour accélérer les startups fondé et soutenu par l’ambassade d’Italie et Intesa Sanpaolo, un groupe bancaire italien de premier plan.

ETC a également un programme de coopération entre les communes de Nice et Eilat pour l’avancement des initiatives de villes intelligentes.

En conséquence, des représentants du European Innovation Hub en Israël ont demandé aux directeurs d’ETC d’organiser des sessions de formation en ligne pour les centres d’innovation de l’UE afin de les aider à passer à un modèle de travail numérique.

«À une époque où le monde entier a changé ses modes de travail pour opérer à distance et où des équipes d’entreprises sont réparties dans le monde entier et travaillent à domicile, la distance géographique du hub d’Eilat, en tant qu’écosystème d’innovation le plus au sud d’Israël, s’est transformé en un avantage du jour au lendemain », a commenté Haviv.

Sharon Gindi, directrice du développement commercial chez ETC, a déclaré: «L’un des résultats les plus importants de la crise des coronavirus est le renforcement de la coopération entre les pays en général et entre les organisations de haute technologie en particulier. Il existe aujourd’hui une compréhension mondiale d’un destin partagé et seule une coopération forte et le transfert de savoir-faire nous permettront de trouver des solutions. »

SOURCE : Israel21c.org