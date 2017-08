Israël. En Samarie, le ministre de l’Economie inaugure Sinun Tech.

Le ministre de l’Economie Elie Cohen a inauguré une nouvelle entreprise dans le centre industriel Barkan. Il s’agissait de la 165ème entreprise installée dans cette zone.

Lors de la cérémonie, le ministre a fait la liste des nombreux avantages offerts aux entreprises et aux industriels qui décident de s’installer dans cette région. Il a annoncé sa volonté de renforcer l’économie de cette région : « Depuis trois ans, nous avons investi des centaines de millions de shekels pour l’installation d’entreprises exportatrices. Et nous allons créer de nouvelles zones industrielles dans ces régions ».

L’un des promoteurs de cette nouvelle usine a remercié le ministre: « Il y a une énorme demande pour Barkan et de nombreux industriels et chefs d’entreprises sont intéressés à s’y installer. Cette nouvelle inauguration d’une entreprise qui était installée à Petah’ Tikva est la preuve que les tenants du boycott n’arriveront pas à nous décourager et à saboter ce qui se développe dans cette région.