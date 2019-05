Israël en retard d’un train

Israël : Un état déterminé à mener bon train ! Tout à fait lucide à son habitude, l’Etat Hébreu refuse de se laisser engloutir dans un train-train quotidien des plus invalidants.

A contrario, il serait même plutôt du genre à préférer imaginer qu’il vaut mieux créer à fond de train, voire dans un train d’enfer, un incroyable projet-programme ferroviaire qui consiste à résoudre le problème causé par un taux d’occupation de plus de 196% des sièges sur les lignes les plus encombrées de ce tout petit pays.

A noter en particulier celle reliant Nahariya à Tel Aviv, qui devrait atteindre le taux exorbitant de 256% en 2024, si rien ne se met entrain.

Selon le média-source « Globes », (en raison du retard déjà pris pour convertir les voies au nouvel et incontournable système électrifié), une équipe constituée de responsables du ministère des Finances, d’autres du ministère des Transports et quelques-uns d’Israël Railways, recommanderait l’acquisition de 51 wagons à deux étages auprès de la société « Bombardier » dans le cadre d’appels d’offres existants et sept locomotives dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres réactualisé, (le délai de livraison étant l’une des conditions du présent appel d’offres)… Avant l’acquisition de 188 wagons supplémentaires à deux étages et 20 locomotives pour un montant de 2,4 milliards de NIS d’ici 2025.

(Les locomotives se devant de fonctionner au diesel et/ou à l’électricité).

Il est clair que le résultat est un coût énorme … Et le fait qu’Israël ait pris « le train en marche » n’arrange rien. Seul espoir… Que de riches donateurs, menant comme à l’accoutumé « grand train », ne cherchent à raccrocher quelques wagons égarés par-ci-par-là….