Israël en parle. La première crypto-monnaie casher, le BitCoen.

Le «BitCoen», une nouvelle monnaie conforme aux règles du judaïsme, facilitera les paiements entre les communautés juives. Le lancement à l’international est prévu en septembre.

La première crypto-monnaie casher, le BitCoen, a été développée en Russie. D’après son créateur, l’entrepreneur Viatcheslav Sementchouk, cette monnaie a été conçue pour faciliter les échanges monétaires entre les communautés juives à travers le monde.

Tout le monde pourra acheter des BitCoen (du mot hébreu «cohen», haut membre du clergé hébreu, mais qui est aussi un nom de famille juif répandu), son fonctionnement sera donc anonyme et indépendant. Il ne sera contrôlé que par un organe spécial baptisé le «Conseil des Six» et composé de six membres respectés des communautés juives représentant les domaines des affaires, de la politique, des finances, des technologies, des services publics et de la culture.