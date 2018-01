Israël en état d’urgence permanent dans le secteur de l’eau.

Le ministre de l’Energie Yuval Steinitz (1) a promu mardi la construction de deux nouvelles usines de dessalement afin d’augmenter les possibilités de production d’eau dans quelques années afin de répondre à la croissance démographique et économique du pays.

Steinitz a déclaré : « Nous sommes en état d’urgence permanent dans le secteur de l’eau et nous allons agir pour faire face à la sécheresse. Des actions sont nécessaires pour réduire la consommation d’eau, notamment pour le jardinage public. Nous devons informer et éduquer le public sur les façons de réduire la consommation d’eau et non devons réduire la consommation d’eau dans le secteur agricole. Lire la suite sur israelvalley.com