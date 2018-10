Israël en émoi. Tuerie dans une synagogue aux USA. Naftali Bennett s’envole pour Pittsburgh.

Tel-Aviv (Nathalie Sosna Ofir -Facebook page). Très triste nouvelle en cette fin de Chabat… Attentat à l’arme automatique à l’extérieur de la synagogue Etz Haïm, à Pittsburgh, en Pennsylvanie pendant les prières de Chabat… il y aurait au moins 8 morts parmi les fidèles et les policiers -bilan très provisoire- et de nombreux blessés… l’auteur des tirs, un antisémite et nationaliste notoire de 46 ans, aurait été rattrapé…Naftali Bennett, ministre de la diaspora s’envole ce soir pour Pittsburgh…