Le jeune soldat israélien grièvement blessé jeudi lors d’une opération antiterroriste a succombé à ses blessures, a indiqué samedi l’armée israélienne.

This morning, an IDF soldier, Sergeant Ronen Lubarsky, 20, from Rehovot succumbed to his wounds.

Sgt Ronen Lubarsky, a combat soldier from the Duvdevan Unit, was severely injured during operational activity in Judea & Samaria on Thursday. pic.twitter.com/i7fmspcwhU