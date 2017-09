Israël Diplomatie. En Argentine, Netanyahou reçoit un accueil chaleureux.

Le Premier ministre est arrivé lundi en Argentine où il a eu droit à un accueil officiel très chaleureux. Le premier geste symbolique de cette visite a été la visite sur les lieux où furent commis les deux attentats très meurtriers dans les années 1990: contre l’ambassade d’Israël (1992 – 29 tués et 200 blessés) et contre AMIA, les locaux de la communauté juive de Buenos-Aires (1994 – 84 tués et 230 blessés).