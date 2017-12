Israël: des tsiganes arrivent par centaines ! Ils seraient les descendants de la tribu juive de Siméon !

En novembre 2017, le premier forum juif-tsigane a été organisé à Jérusalem. Le but des organisateurs est de créer des liens entre les communautés et de prouver que les Gitans descendent de la tribu de Siméon – et sont en fait des Juifs. En attendant, ils rapportent des milliers d’appels du monde entier, et plusieurs centaines viennent en Israël pour découvrir “leurs racines.”

Samuel Lubbock, un spécialiste du village de Kochav Yaakov, fait valoir que selon ses certitudes, ils sont les descendants de la tribu juive de Siméon !

“J’ai découvert des choses très intéressantes sur leur lien avec le peuple juif. C’était une très grande chose, et j’ai commencé à en parler sur Facebook et sur Internet, et la réponse a été énorme. J’ai reçu beaucoup de réponses, et j’ai décidé d’aller plus loin et d’établir le Forum juif-tsigane. ”

Le Forum s’est réuni pour la première fois à Jérusalem en novembre. Une soixantaine de gitans de France sont venus en Israël pour une série de rencontres. Les parties en présence ont créé un symbole combinant l’étoile de David et la roue identifiée avec la communauté gitane. Lire la suite sur jssnews.com