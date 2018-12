Israël : Cor Neat, une cornée artificielle rend la vue aux aveugles

Ce qu’une start up israélienne a réussi à développer est ni plus ni moins qu’une cornée artificielle à base de nanotechnologie qui pourrait, dans un futur proche, redonner la vue à des millions de personnes. Nom de code : CorNeat Vision.

Un implant oculaire digne d’un film de science-fiction

Redonner la vue à un aveugle grâce à un implant oculaire high tech, l’idée ne date pas d’hier. Le cinéma a souvent réussi cet exploit et il semblerait aujourd’hui que la réalité soit en passe de rejoindre la fiction. Développée par CorNeat Vision de Ra’anana, cette cornée synthétique exploite un concentré d’ingénierie chimique à l’échelle nanométrique et de technologie cellulaire ultra avancée pour permettre une intégration dans le tissu oculaire ainsi qu’une stimulation de la croissance cellulaire. Cette prouesse technologique vient d’être validée par l’Office Européen des Brevets et sera présentée cette semaine à la communauté ophtalmologique à l’occasion du Congrès de la Société Européenne des Cataractes et des Chirurgies Réfractaires à Lisbonne. Lire la suite sur lphinfo.com