A l’’instar des Etats-Unis et de l’Europe, Israël connaît l’une des plus graves épidémies de grippe de son histoire. Dix-neuf personnes dont trois enfants sont déjà décédées. Même si le nombre de vaccinations a augmenté par rapport à l’année précédente, 22 pour cent seulement de la population israélienne sont protégés par le vaccin, entre autres à cause de la pénurie mondiale de vaccins anti-grippe qui explique pourquoi les organismes de santé israéliens ont du mal à faire face à la demande. Lire la suite sur israelvalley.com