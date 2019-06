Israël commencera à livrer son gaz naturel à l’Egypte début Juillet

Début 2018, Israël avait conclu un contrat historique pour fournir l’Egypte en gaz naturel. Les exploitants des deux plus importants champs gaziers d’Israël (Tamar et Léviathan) avaient signé avec Dolphinus Energy un accord sur dix ans pour un montant de 15 milliards de dollars, pour l’exportation d’environ 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel vers l’Egypte. Chacun des partenaires s’est engagé à livrer la moitié de l’offre via le gazoduc EMG. Les essais devraient être achevés en fin de semaine et si aucun problème n’est détecté, ils ouvriront la porte aux exportations proprement dites, au second semestre de cette année..Lire la suite sur tel-avivre.com