Israël classé cinquième pays le plus sûr pour les touristes

Contre toute attente, Israël a été classé cinquième pays le plus sûr pour les touristes, dans un nouveau classement.

Le site Web d’assurance américain The Swiftest a classé 50 pays qui ont été sélectionnés en fonction de leur popularité auprès des touristes. Ils ont été jugés sur la base de sept facteurs. Notamment les taux d’homicide et le risque de catastrophe naturelle, les conditions d’hygiène, les années de vie perdues en raison de maladies transmissibles ainsi que les années de vie perdues en raison de l’insécurité. Israël est dans les 5 premiers pays les plus sûrs.

En raison des conflits en cours, la Russie et l’Ukraine n’ont pas été incluses dans l’étude. Tous facteurs confondus, Israël était classé cinquième plus sûr derrière Singapour, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse.

Le taux élevé d’homicides et les catastrophes naturelles aux États-Unis l’ont laissé à la 20e place du classements. Sa note de sécurité globale est de C-. Sur la liste des pays les plus sûrs, les États-Unis se classaient au 30e rang, tandis que le Canada se classait au 21e rang. Puis on trouve l’Australie (18e), la France (15e) et le Royaume-Uni (10e).

Singapour la plus sûre

L’étude était basée sur des données regroupées à partir de rapports publics par un ensemble d’organisations mondiales, dont l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, Our World in Data et le WorldRiskReport.

Israël a reçu une note «A» dans l’indice. L’Etat Juif est juste en dessous des seuls pays «A +» que sont la Suisse, les Pays-Bas, le Danemark et Singapour.

L’étude a classé Singapour comme la plus sûre. « Avec un taux d’homicides, un taux de mortalité sur les routes et un risque de catastrophe naturelle très faibles, Singapour est un excellent choix pour les voyageurs en matière de sécurité.

« Qu’est-ce qui rend Singapour si sûr ? Eh bien, le crime ne paie pas à Singapour. Ainsi, les conséquences de la pour les criminels à Singapour sont incroyablement élevées, même pour les « petits délits ». « Ceci, combiné à une surveillance élevée et à une présence policière, fait de Singapour le pays le plus sûr au monde pour voyager. »

En bas du classement

L’Afrique du Sud était la moins sûre pour les touristes. Principalement en raison de son taux de meurtres de 36,4 pour 100 000 personnes. En outre, le rapport estime qu’environ 68 personnes sont assassinées chaque jour sur une population totale de 60 millions d’habitants.

Israël a obtenu une note B pour ses statistiques d’homicides, avec 1,5 meurtres pour 100 000 habitants et il a également obtenu un B sur son classement des catastrophes naturelles et un B+ pour sa préparation aux catastrophes.

Dans toutes les autres catégories, Israël a reçu la note A. Y compris les décès liés aux accidents de la route

SOURCE: The Jewish Chronicle