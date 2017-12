Israël clashe la France au Conseil de sécurité de l’ONU : “Sur cette antique pièce de monnaie, il est écrit en hébreu : Jérusalem la Sainte !”

La France a réitéré vendredi son attachement à la création d’un Etat palestinien avec Jérusalem pour capitale, lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU demandée expressément par Paris.

L’ambassadeur de la France à l’ONU, François Delattre, a déclaré “qu’en l’absence d’accord, et conformément au consensus qui prévaut depuis 70 ans au sein de la communauté internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Elle ne reconnaît pas non plus l’annexion de Jérusalem-Est, qui, au regard du droit international, fait partie des territoires occupés”. Lire la suite sur lemondejuif.info