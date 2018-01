Israël chante …Avez vous des frissons en voyant cette vidéo ?

Il leur a fallu une heure pour apprendre à chanter ensemble. Il se sont donné rendez-vous au début du mois de janvier. Des milliers d’anonymes se sont rendus dans la salle du Hangar 11 à Tel Aviv et ont entonné une célèbre chanson d’Avraham Tal – Mekhuzakim leolam (מחוזקים לעולם).

Israël chante. Jeunes et moins jeunes, hommes, femmes et enfants, religieux et non-religieux. Tous entonnent les paroles de cette chanson qui a connu un franc succès en 2010. Voici le résultat en image à l’occasion de la première semaine de participation sociale initiée par la ville de Tel-Aviv Yaffo. Le résultat est magnifique !

Ci-dessous, la version originale.