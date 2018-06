Israël centre du monde ? Soyons clairs: OUI !!!!!!!!!!

Toute la gent artistique de France jusqu’à Michel Drucker rapplique de par chez nous sans vergogne et semble y prendre un sacré plaisir. Le » Am Israël haï » de ce même Drucker, il y a quelques jours à la fin de son spectacle à Tel Aviv était pour le moins troublant.

Israël centre du monde ? Drucker comme tous les autres et ils sont maintenant des dizaines, se déplacent en terre sainte pour promouvoir leur production artistique. Pour un pays dit en guerre, Israël est devenu « fashion »…



A titre de comparaison qui irait en Syrie ou en Iran clamait son attachement à ces pays reconnus et honorés par l’Onu ? Pourquoi Israël attire autant et devient presque » la destination incontournable » ?

Certains vous parleront de la vigueur du pays, d’autres de son expansion économique et il y en a même qui vont jusqu’à vanter sa gastronomie ethnique et variée…



Décidément, les courants en matière de mode sont souvent déroutants. Qui, il y a seulement 10 ans, aurait parié un kopeck sur cet Israël tendance, branché et si prisé ?

Si vous voulez être dans le moove

Malgré des campagnes de dénigrement sauvages et débridées, rien n’y fait. Israël la nuque toujours aussi raide tient le haut du pavé…n’en déplaisent aux plus anti des antis de ce Sion relooké version 21ème siècle. Moralité, si vous voulez être dans le moove, faire parti d’une société à la pointe et avoir le vent en poupe:

Israël l’ancestrale vous invite à rejoindre Israël la prometteuse…



Remarquez en matière de promesse, nous les juifs, sommes passés maîtres en la matière. La promesse messianique on s’y connait et d’ailleurs, elle n’a jamais semblé si proche.