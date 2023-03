Israël: Ce que j’ai souhaité à mon concurrent

Yehuda Ehrenfreund écrivait hier : « Dans la localité de Rekhassim, dans le nord, un magasin de légumes ouvre ces jours-ci à des prix très intéressants, en concurrence directe avec mon magasin. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Depuis plusieurs jours, je reçois des messages à propos de mon nouveau concurrent : « N’as-tu pas peur? Vas-tu réagir? « C’est vrai que de façon instinctive, j’ai d’abord pensé à me battre. Me tourner vers les fournisseurs contre le nouveau magasin, baisser mes prix au plancher. Puis toutes sortes d’autres choses qui noircissent l’âme…

Mais j’ai senti que ce n’était pas ce que le Créateur du monde voulait de deux Juifs qui voulaient juste subvenir aux besoins de leurs familles. Après tout, c’est sûr qu’Il peut nous soutenir tous les deux. J’ai donc trouvé le téléphone du propriétaire du nouveau magasin. Il s’appelle Oded. Je me suis présenté comme le gérant de la chaîne ‘Katuf’, et lui ai envoyé de chaleureuses félicitations et bonne chance dans le nouveau magasin. Aussi, je ne doute pas que chacun de nous aura ses propres clients.

Non, je ne suis pas si Tsadik avec mon concurrent

Non, je ne suis pas si Tsadik (juste). Je me souviens juste d’avoir été traité comme ça par le passé, de l’autre côté de la barricade. J’ai ouvert ma première succursale dans la ville d’Elad il y a environ deux ans. Israel Greenfeld vivait en ville, vendant des produits exactement dans le même concept que moi. Lors de ma publicité massive dans la ville d’Elad, j’ai reçu un message de sa part. Je n’ai pas cru ce que j’ai lu de la part de mon concurrent direct : « Félicitations pour l’ouverture du magasin, je vais ralentir mon rythme de publicité dans la ville pendant les prochaines semaines afin de ne pas vous voler la vedette. Les gens m’ont dit que c’était un coup monté. Ils n’y croyaient tout simplement pas, mais il m’a alors expliqué qu’il pensait vraiment qu’il y avait de la place pour tout le monde. Aujourd’hui, soit dit en passant, nous coopérons dans les affaires.

Je terminerai par une bénédiction de Moshe Rabbeinu, lorsque le peuple d’Israël eut terminé la construction du Tabernacle, selon Rashi “ que ce soit la volonté de D.ieu que la Shkhina repose sur l’œuvre de vos mains” : Je souhaite que nous gagnions tous notre vie dans la dignité, et aussi dans un respect mutuel