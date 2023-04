Israël: Ce que j’ai dit aux amis de la famille endeuillée

Qu’est-ce qui se déverse dans une tasse de café ? La famille Dee a terminé cette semaine la shiva (semaine de deuil) de leur mère Lucy et des filles Rina et Maya. J’ai été invitée à l’école où Rina Dee étudiait , et j’ai dit à ses amies ceci. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Voici ce que j’ai dit aux amies et à la famille Dee endeuillée. « Un jeune homme est allé dans la cuisine du bureau et s’est préparé une tasse de café. Sur le chemin du retour, quelqu’un l’a heurté et le café s’est renversé. Pourquoi le café s’est-il renversé de la tasse ? La réponse est simple : parce que c’était plein de café, s’il y avait eu du thé , le thé se serait renversé sur lui.

Quand la vie nous secoue – ce dont nous avons été remplis jusqu’à présent sort de nous. Si nous avons été remplis toute notre vie de colère, de grossièreté et de ressentiment, c’est ce qui sortira de nous. Si nous étions remplis de foi, d’étude, de développement personnel et de bons traits de caractère , c’est ce qui sortira. Tous ont été impressionnés par les propos remplis de foi et d’espérance du père de famille endeuillé. Il n’est sorti de sa bouche que des mots d’une incroyable tendresse.

Ce qui sort de nous est ce que nous y mettons tout au long de la vie.

La semaine dernière, vous avez traversé une dure secousse. Avec la tristesse, les pleurs et le choc, qui sont une partie naturelle et importante, beaucoup du bien qui est à l’intérieur de vous se révèle maintenant et « se déverse ». Autant de discours beaux et soutenants, autant d’initiatives commémoratives de bienveillance et de lumière.

C’est vrai non seulement dans une tragédie aussi terrible, mais aussi dans de petites situations de crise : échec à un examen , conflit avec une amie, tension avec les parents. Ce qui sort de nous est ce que nous y mettons tout au long de la vie.



Qu’on entende de bonnes nouvelles