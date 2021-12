Israël « bombarde Auschwitz »

On a souvent dit que si seulement l’État d’Israël avait existé dans les années 40, il aurait pu bombarder Auschwitz, interrompant le meurtre d’innombrables innocents. Par le Dr Rafael Medoff *

Eh bien, aujourd’hui, il existe. Et il s’avère qu’il a utilisé son armée de l’air pour interrompre le meurtre d’innombrables innocents par un régime contemporain.

Le Washington Post a récemment révélé que deux bombardements israéliens en Syrie en 2020 et 2021, qui étaient auparavant entourés de mystère, faisaient en fait partie d’une campagne secrète pour arrêter « une tentative naissante de la Syrie de redémarrer sa production d’agents neurotoxiques mortels. «

Le dictateur syrien Bashar Assad a utilisé du gaz neurotoxique sarin pour massacrer des milliers de civils depuis le déclenchement de la guerre civile dans le pays en 2011. Une seule attaque a fait 1 400 morts dans une banlieue de Damas. Assad a promis à l’administration Obama en 2012 qu’il cesserait d’utiliser des armes chimiques et détruirait son arsenal. Mais il a secrètement conservé une partie de ses stocks et a mené « plus de 200 attaques » avec des agents neurotoxiques mortels ces dernières années, rapporte le Post .

Les Israéliens sont bien conscients que le but initial de la Syrie en développant le gaz toxique était de l’utiliser contre l’État juif – pour continuer, dans un sens, le meurtre des Juifs qui a commencé dans la Pologne occupée par les Allemands il y a 80 ans ce mois-ci.

Plutôt que d’attendre une telle attaque et de réagir tardivement, les Israéliens ont décidé de prévenir la tentative de génocide – et, ce faisant, d’interrompre potentiellement l’utilisation continue de ces armes par le régime d’Assad contre les citoyens syriens.

Faillait-il bombarder Auschwitz ?

Le 5 mars 2020, selon le Post , des bombardiers israéliens ont frappé un complexe dans la ville syrienne de Homs, « une plaque tournante pour la production d’armes chimiques en Syrie ».

L’installation de Homs préparait des lots de phosphate tricalcique chimique pour le principal laboratoire militaire syrien, connu sous le nom de Centre d’études et de recherche scientifiques, qui supervise la production des armes chimiques du régime. Puis, en juin de cette année, les Israéliens ont bombardé d’autres sites d’armes chimiques près des villes de Nasiriyah et Masyaf.

Certains critiques se sont opposés à l’idée d’une action militaire occidentale contre les sites d’armes chimiques syriens, au motif que les passants pourraient être blessés. « Les personnes qui vivent déjà dans la peur de perdre la vie dans des attaques illégales ne doivent pas être davantage punies pour les violations présumées du gouvernement syrien », a déclaré Amnesty International USA. Et à ce jour, un expert occasionnel soutiendra que bombarder Auschwitz en 1944 aurait été une mauvaise idée car certains des prisonniers auraient pu être blessés.

Les critiques avaient tort à l’époque, et ils ont tort maintenant.

Il est troublant qu’Amnesty International semble moins préoccupée par le meurtre quotidien réel de civils syriens que par le risque théorique pour un petit nombre de spectateurs au cours de l’élimination des armes du crime. Aucune guerre ne peut être menée sans le risque de quelques victimes civiles. En effet, l’attaque israélienne contre l’installation de Homs a fait sept morts parmi les gardes. Mais comment peut-on comparer cela aux milliers de Syriens qui sont morts d’une mort agonisante à cause du gaz produit dans ce laboratoire – ou aux nombreux Israéliens qui auraient été les prochaines victimes d’Assad ?

Il n’est également rien de moins que scandaleux d’affirmer que le danger éventuel de raids aériens blessant un nombre relativement restreint de prisonniers aurait dû empêcher les Alliés d’interrompre le gazage certain de 12.000 Juifs à Auschwitz chaque jour.

En tout état de cause, la question des victimes civiles n’avait rien à voir avec les discussions réelles en 1944 sur l’opportunité de bombarder Auschwitz. La plupart des demandes de bombardement des groupes juifs concernaient des grèves sur les voies ferrées et les ponts menant au camp de la mort, et non sur le camp lui-même. De telles attaques sur les voies de transport – sur lesquelles des centaines de milliers de Juifs ont été emmenés à la mort – auraient impliqué un risque très minime pour les civils.

C’est pourquoi les excuses avancées par l’administration Roosevelt pour ne pas avoir effectué de tels bombardements n’avaient rien à voir avec le danger de pertes civiles. Les responsables américains ont affirmé que les avions américains étaient trop loin du camp. En réalité, les bombardiers américains frappaient régulièrement les usines pétrolières allemandes à quelques kilomètres des chambres à gaz d’Auschwitz.

Une obligation morale

Aujourd’hui, le terme « bombardement d’Auschwitz » est devenu un slogan métaphorique pour le test moral que les Alliés ont échoué pendant la Seconde Guerre mondiale – puis à nouveau échoué au cours de plusieurs autres génocides qui ont ravagé le monde post-Holocauste depuis lors.

« Bombarder Auschwitz » est désormais une obligation morale pour chaque génération, car chaque génération se retrouve confrontée à des auteurs d’atrocités. L’idée d’utiliser la force militaire contre les meurtriers de masse n’est pas une simple leçon d’histoire ; c’est une stratégie militaire pour un monde meilleur. À quelques occasions, les États-Unis et leurs alliés ont reconnu ce principe – comme lors des bombardements qui ont mis fin aux atrocités dans les Balkans, anticipé les massacres en Libye et secouru des milliers de civils yézidis en Irak. Le bombardement israélien d’armes chimiques syriennes suit cette noble voie.

Les noms Homs, Nasiriyah et Masyaf ne sont pas bien connus en Occident. Ni Auschwitz ni Chelmno, en Pologne occupée par les Allemands, où le gazage des Juifs a commencé en décembre 1941. Peut-être que la prochaine génération se souviendra des noms de ces villes syriennes comme des lieux où le génocide a été stoppé net.

*Le Dr Rafael Medoff est directeur du David S. Wyman Institute for Holocaust Studies et auteur de plus de 20 livres sur l’Holocauste et l’histoire juive. Cet essai est basé en partie sur les recherches de son livre le plus récent, Les Juifs devraient garder le silence : Franklin D. Roosevelt, le rabbin Stephen S. Wise et l’Holocauste .

Cet article est paru pour la première fois dans le Jewish Journal .