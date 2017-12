Israël: baisse du prix de la viande d’au moins 7% depuis 2015, soit 170 shekels par an et par foyer !

Selon les chiffres du ministère des Finances d’Israël, depuis la fin de l’année 2015, il y a eu une tendance à la baisse des prix de la viande fraiche… une baisse qui se poursuit parallèlement à une demande toujours plus forte de viande de la part des consommateurs et à l’ouverture plus large des importations.

Trois ans après l’ouverture du marché à l’importation de viande bovine fraîche en franchise de droits, le ministère des Finances a identifié une augmentation de la consommation et une baisse du prix de la viande fraîche en Israël. Lire la suite sur jssnews.com