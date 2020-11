Israël autorise les hommes d’affaires de pays à haut risque de COVID-19 à entrer dans le pays sous certaines conditions

Israël va autoriser l’entrée sur son territoire d’hommes d’affaires en provenance de pays à haut risque de COVID-19, mais avec un certain nombre de restrictions, a annoncé jeudi le ministère de l’Economie. Le but de cette nouvelle politique est d’aider les entreprises israéliennes à fonctionner aussi normalement que possible et à empêcher l’économie israélienne de trop souffrir pendant la pandémie, a indiqué le ministère……Détails……