Israël aurait bombardé le centre de recherche scientifique du régime Syrien !

L’Israel Air Force aurait bombardé cette nuit le centre de recherche scientifique (CERS) du régime Syrien, non loin de la ville de Sayaaf, au nord de Homs…….Détails……..

Cette attaque arrive au lendemain de l’annonce faite par l’ONU accusant le régime Syrien d’avoir utilisé au moins 4 fois du gaz sarin contre des civils, la dernière fois au mois d’avril, attaque sur la ville de Khan Cheikhoun qui avait fait plus de 80 morts, hommes femmes et enfants.

C’est également en Avril qu’Israël avait admis pour la première fois avoir bombardé des convois transportant des armes sophystiqués qui étaient en route pour le Hezbollah, au Liban.

L’attaque de cette nuit a fait selon les médias Arabes 3 blessés.

Rappelons que le centre de recherche scientifique produit des armes chimiques mais aussi des missiles du même type que ceux développés par l’Iran et la Corée du nord !

Ce centre produit également des missiles sS-60, ceux qui sont ensuite envoyés au Hezbollah au Liban.

Il est possible que l’attaque de cete nuit visait un convoi destiné au Hezbollah qui quittait l’usine.

Selon un journal Libanais opposé au Hezbollah, les convois qui auraient été détruits transportaient des armes pour le compte du Hezbollah et se dirigeait dans la région située entre les montagnes de Nahalal et de Brital au nord de la vallée de la Bekaa

