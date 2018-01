Israël: augmentation de 8% du tourisme en provenance de France

Israël a enregistré une hausse de 8% des arrivées touristiques françaises par rapport à la même période en 2016., avec 284 500 touristes français entre janvier et novembre 2017.

Les campagnes de communication de l'office du tourisme d'Israël ont visiblement porté leurs fruits : Cities Break, visant à promouvoir les villes de Jérusalem et Tel-Aviv, s'est affichée sur la toile, les écrans TV, l'espace digital et l'affichage francilien en juillet, novembre et décembre 2016, puis de mi-avril à mi-mai et décembre 2017. La campagne Eilat-Mer Rouge a été diffusée sur le numérique.