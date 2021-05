Israël! Alerte dans la pouponnière de l’hôpital

Instant volé par un photographe à l’intérieur d’un hôpital israélien. Dehors les roquettes du Hamas pleuvent. Ces nouveau-nés sont sortis de la pouponnière, direction la zone protégée.

A peine venus au monde et déjà visés par les terroristes du Hamas. Les sirènes retentissent. Le sud et le centre du pays sont sous le feu des missiles. Dans les hôpitaux, des zones protégées sont aménagées. C’est précisément dans ce couloir qui possède un toit blindé et des murs en béton armé, que les nouveaux pères se donnent rendez-vous pendant l’alerte.