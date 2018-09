Israël aéroport : Conseils pour retrouver rapidement votre valise perdue

Environ 97% des valises perdues sont retournés en deux jours à leurs propriétaires. Quarante-huit heures d’attente qui parfois, signent un début de séjour catastrophique pour les voyageurs. Quant aux compagnies aériennes, le défi est d’identifier votre valise parmi les milliers de bagages en transit. Voici ce que vous pouvez faire pour leur faire gagner du temps.

Il y a des choses qui semblent anodines, mais qui amélioreront considérablement les chances que la compagnie aérienne mette la main rapidement sur votre valise. Au cœur du dispositif, les autorités aéroportuaires israéliennes ont diffusé quelques conseils utiles.

L’étape la plus simple consiste à savoir quoi écrire sur le bordereau de valise. Nous avons tous mentionné notre nom, l’adresse et le téléphone. Et bien l’adresse est moins pertinente. Après tout, l’entreprise vous contactera pour connaître les détails de l’identité. Contre toute attente, il est préférable d’écrire une adresse email active.

Adresse ou email ?

Il y a une autre raison pour laquelle vous devriez éviter de mentionner l’adresse: Si vous avez perdu votre valise avant l’embarquement, il est préférable que quiconque la trouve ne sache pas que vous êtes absents et que c’est le moment idéal pour un cambriolage.

L’étape suivante consiste à photographier votre valise et à conserver le cliché. Si la valise disparaît et qu’on vous demande de la décrire, il n’est pas certain que la description soit suffisamment précise. Au bout du compte, les valises se ressemblent et le personnel aéroportuaire vérifiera de nombreux bagages avant de tomber sur le vôtre. Lorsque vous avez une photo prête à l’emploi, vous pouvez simplement l’envoyer et faciliter la localisation de la valise.

Certaines personnes marquent la valise elles-mêmes pour la trouver, en utilisant un ruban adhésif coloré, par exemple, un immense X. C’est non-seulement autorisé mais pourra l’aider à la localiser rapidement. Pensez-y: tous les signes extérieurs que vous ajoutez à vos bagages aideront à l’identifier. Une description du « sac gris-rouge avec x blanc » facilitera la tâche du personnel et peut raccourcir le temps de détection de quelques jours à quelques heures.