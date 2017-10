Israël accueille plus de 300 start-ups de technologie de voyage.

Israël accueille plus de 300 start-up de technologie de voyage qui ont un impact dans tous les secteurs, du tourisme à l’hôtellerie. Le géant du voyage Booking.com vient d’annoncer l’ouverture d’un centre de R & D ici en Israël. Essayer de donner un sens à toutes ces startups, cependant, n’est pas un exploit facile. C’est là que l’ITTS (Israël Travel Tech Startup) entre en jeu.

Son fondateur Itai Green a mis en place une communauté d’au moins 250 entrepreneurs israéliens de technologie de voyage réunis dans un intérêt commun. Alors qu’il s’agit de l’une des industries les plus compétitives en Israël, l’ITTS espère encourager une collaboration interne entre les startups israéliennes, tout en les connectant aux investisseurs et en augmentant leur engagement auprès des multinationales et des investisseurs. Lire la suite sur israelvalley.com