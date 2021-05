Israël a-t-il raté l’occasion de récupérer les dépouilles des deux soldats ?

En acceptant le cessez-le-feu sans conditions face au Hamas, Israël a peut-être raté une nouvelle occasion d’imposer la restitution des dépouilles des soldats Hadar Goldin hy »d et Oron Saoul hy »d ainsi que la libération des deux citoyens détenus, Avera Mengistu et Hicham A-Sayed. Le gouvernement israélien a une nouvelle fois laissé l’initiative à l’organisation terroriste qui quelque jours à peine après avoir subi un sérieux revers militaire, garde la dragée haute et se permet une nouvelle fois de dicter ses conditions.Lire la suite sur lphinfo.com