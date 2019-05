Le 31 mars 1979, un an après avoir remporté sa première victoire à l’Eurovision à Paris, Israël remet ça à Jérusalem. Hallelujah, interprétée par Gali Hatari et les Milk and Honey triomphe. Pour l’Etat hébreu, organiser le concours représentait un défi…….Détails…….Lire la suite sur koide9enisrael