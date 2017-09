Israël a le droit de ne plus laisser entrer des boycotteurs.

Tribune de Dani DAYAN, Consul Général d’Israël à New York, été 2017.

Michael SAVAGE, un animateur radio d’extrême droite, et Erich GLEIBE – de l’Alliance nationale, et Mike GUZOVSKY, un adepte de Meir KAHANE, ont tous deux été empêchés d’entrer en Grande-Bretagne, ce modèle de démocratie, au motif qu’ils avaient « adopté un comportement inacceptable en justifiant la violence terroriste … et en favorisant la haine raciale ». Le prédicateur islamique Yunis AL ASTAL, la personnalité de la télévision anti-occidentale Safwat HIJAZI, et l’extrémiste pakistanais Nasr JAVED ont également reçu les mêmes interdictions pour des raisons similaires.

En mars, les Pays-Bas – dont la légitimité démocratique est incontestable – empêchèrent Mevlüt ÇAVUSOGLU d’entrer sur leur territoire, au motif qu’il était venu en Hollande pour défendre un agenda politique que le gouvernement néerlandais trouvait à juste titre répugnant. Luke ANGEL, un adolescent britannique qui, dans un état d’ébriété, avait envoyé un courrier injurieux au Président Barack OBAMA, a été interdit à vie d’entrée aux États-Unis. La « disposition d’exclusion idéologique » de la loi du Patriot Act des États-Unis – en vigueur sous l’administration OBAMA – a été citée comme motif de refus d’entrée à des militants islamistes radicaux.