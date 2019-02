Israël a lancé son premier emprunt en euros sur une durée de 30 ans.

Israël a levé 2,5 milliards de $ d’emprunts obligataires et lancé son tout premier emprunt en euros sur une durée de 30 ans. Un emprunt noté A+ par l’influente agence de notation financière internationale Standard & Poor’s. 2,5 milliards de $ en deux souches de 1,25 milliard chacune assorties d’un rendement de 3% en moyenne qui ont attiré 300 investisseurs, notamment des banques et des institutions financières d’une trentaine de pays, entre autres l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France.Lire la suite sur israelvalley.com