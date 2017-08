Israël a frappé près de 100 convois d’armes depuis 2012

L’aviation israélienne a frappé à près de cent reprises au cours des cinq dernières années des convois transportant des armes destinées au groupe chiite Hezbollah ou à d’autres groupes en Syrie ou ailleurs, a déclaré un général jeudi……Détails…….

« Depuis 2012, je parle de dizaines et de dizaines de frappes (…) on est proche d’un nombre à trois chiffres », a affirmé au quotidien Haaretz le général Amir Eshel, qui vient de laisser sa place cette semaine au général Amikam Norkin à la tête de l’aviation israélienne.

En avril 2016, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait admis qu’Israël avait attaqué des dizaines de convois d’armes destinés au groupe terroriste dirigé par Hassan Nasrallah.

Mais l’évaluation fournie par le général Eshel est la plus précise fournie à ce jour par un responsable israélien.

« Une opération peut être un fait isolé, limité et ciblé », a expliqué le général Eshel. « Mais cela peut aussi être une semaine d’activité intense comprenant de très nombreux éléments », a-t-il ajouté, « heureusement cela passe inaperçu ».