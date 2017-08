Israël a envoyé des équipes de secouristes au Texas…..

Deux équipes Israéliennes d’experts se sont rendues au Texas pour fournir un soutien logistique et psychologique aux dizaines de milliers de sinistrés qui ont tout perdu en raison du passage de l’Ouragan Harvey……Détails……

La tempête qui a frappé le Texas dimanche et qui continue de déverser de fortes pluies dans la région a fait pour l’instant neuf morts et de nombreux blessés.

Des dizaines de milliers de personnes se retrouvent sans abri alors que de fortes crues ont fait leur apparition dans les rues de Houston, la quatrième ville des États-Unis.

La tempête a affecté 6,8 millions de personnes, soit environ un quart de la population du Texas.

L’organisation humanitaire IsraAID a décidé d’agir de deux façons distinctes :

Ramasser les débris et nettoyer les habitations à la suite des inondations catastrophiques et offrir un soutien psychologique aux résidents touchés qui ont été évacués vers Austin et Dallas.

L’IAID, une organisation d’aide internationale basée en Israël, a également envoyé une équipe de 9 à 10 professionnels pour porter assistance à la garde nationale et à d’autres groupes d’aide non gouvernementaux américains afin d’aider les familles et les communautés touchées par la tempête.

IsraAID a annoncé qu’il portera assistance en priorité aux familles n’ayant pas d’assurance.