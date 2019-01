Israël a enregistré $5,9 milliards de recettes touristiques en 2018.

Plus de 4 millions de touristes ont visité Israël en 2018, soit une augmentation de 14% par rapport à 2017, selon le ministère israélien du Tourisme.

Israël a enregistré des recettes liées au tourisme de 5,9 milliards de dollars (22 milliards de NIS) en 2018, selon des données publiées dimanche par le ministère israélien du Tourisme. Plus de 4 millions de touristes ont visité Israël cette année-là, en hausse de 14% par rapport à 2017. Le mois le plus achalandé a été octobre, avec près d’un demi-million de touristes, janvier 2018 étant le plus lent, avec seulement un quart de million de visiteurs.Lire la suite sur israelvalley.com