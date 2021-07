Israël a dévoilé un système de surveillance aérienne révolutionnaire.

Israel Aerospace Industries (IAI) a dévoilé son nouveau système de surveillance WASP. Il fournit une image haute résolution de la connaissance de la situation des cibles en mouvement jour et nuit et dans une vaste zone d'intérêt. La zone de couverture et la résolution de WASP varient en fonction de sa plate-forme et de son altitude de fonctionnement.