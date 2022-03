Israël a connu de graves embouteillages dans les ports maritimes.

Israël a officiellement inauguré un nouveau terminal portuaire dans la baie de Haïfa, le premier de deux terminaux portuaires privés récemment construits qui devraient alimenter la concurrence, réduire les coûts d’importation et représenter un atout pour l’économie israélienne. La quasi-totalité du commerce international d’Israël s’effectue par voie maritime et le port de Haïfa est la plaque tournante la plus fréquentée du pays, gérant environ la moitié du fret. Lire la suite sur israelvalley.com