Israël 75 ans : La playlist de Yom Haatsmaout (vidéo et musique)

Célébration israélienne pour le 75ème jour de l’indépendance d’Israël ! Nous sommes fiers de présenter la célébration israélienne dans une deuxième édition, avec toutes les grandes chansons israéliennes dans le meilleur des grands classiques dans des arrangements et des performances revisités par les meilleurs artistes israéliens.

La playlist est accompagnée d’un clip vidéo dédié pour chaque section de chanson, qui vous fera remonter le temps.

Cette année, nous avons dit au revoir au « maestro » – le regretté Zvika Peak, en hommage à son travail pour la musique israélienne, nous avons choisi sa chanson « Ma’ale Ma’ale » pour ouvrir la playlist, en sa mémoire.

Artistes israéliens d’hier à aujourd’hui, et à la mémoire de ceux qui ne sont pas là aujourd’hui. Plus que jamais, il est important de donner Une scène à la création israélienne et à la musique israélienne sur laquelle nous avons tous grandi. Prêtez l’oreille et profitez de 57 minutes d’écoute continue de la vraie musique israélienne dans une atmosphère d’indépendance.

Hag Haatsmaout saméah !

Playlist