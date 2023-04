Israël 75 ans. Enquête sur les sites touristiques préférés des Israéliens

Le Collège académique Kinneret a publié une enquête spéciale qui révèle les habitudes touristiques et les préférences des Israéliens dans leur propre pays.

L’enquête montre que parmi les sites touristiques préférés des Israéliens, c’est incontestablement la Vieille Ville de Jérusalem (38 %) qui l’emporte. Elle est suivie de près par la rivière du Banias, réserve naturelle en Galilée (36 %). En troisième position le Port de Tel Aviv (24,3%).Quatrième: la réserve naturelle d’Ein Gedi (23,5%) et la vieille ville de Yaffo (21.2%).

Les deux sites qui arrivent en queue de peloton sont ceux du site archéologique de Césarée (11%) et le Zoo biblique (12%).

Les résultats révèlent également que la côte de popularité du mont Hermon et ses pentes enneigées est haute parmi les groupes d’âges plus jeunes (24% parmi les 18-29 ans) et baisse de façon spectaculaire parmi les personnes interrogées plus âgées: 18 % parmi les 30-49 ans et 6 % chez les 50-65 ans.

Quant au choix des régions la première place revient à la région nord du pays Golan et Galilée (76%!) et en dernière position la ville de Tel-Aviv (9%).

Combien ça coute ?

55% des israéliens avouent partir en vacances en Israël au moins une fois par an. 28% qu’une seule fois, 22% tous les deux-trois mois et 7% déclarent ne pas partir en vacances du tout dans le pays.

Si parmi les plus jeunes le manque de temps libre justifie la rareté des vacances, pour les plus âgés c’est les prix très élevés des nuitées dans les hôtels qui représentent l’obstacle le plus sérieux,

Malgré les discussions passionnées sur l’absence des transports en commun durant le Chabbath, 10% des personnes interrogées seulement estiment que cela les empêche de se promener en Israël. Le premier facteur serait les prix d’entrées dans les parcs nationaux (22%).

Parallèlement aux résultats qui ont montré que si les Israéliens aiment fréquemment voyager en Israël, on constate que les prix de l’hébergement et les frais d’entrées sur les sites touristiques font obstacles. Face à cela nous sommes témoins d’une augmentation significative de la demande dans les campings. Ce qui représente une solution économique pour les touristes israéliens. »