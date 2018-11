Israël, 1er pays au monde où Dominos’ Pizza a proposé du vegan. La France importe l’idée.

Israël a été le premier pays au monde où la grande enseigne Dominos’Pizza a proposé une alternative vegan. En 2018 : Domino’s Pizza propose deux pizzas vegans en France! Toutes deux sont garnies de fromage végétal, entre bien d’autres choses. Le véganisme (francisation de l’anglais veganism), dit également végétalisme intégral (expression utilisée au Québec et parfois en France), est un mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation.

Domino's Pizza est une franchise internationale spécialisée dans le domaine de la restauration rapide autour de la pizza, considérée comme un fast food. Son siège se situe à Ann Arbor Township dans le Michigan, aux États-Unis. Fondée en 1960 par Tom Monaghan, Domino's Pizza est le leader mondial de la livraison de pizza à domicile et de la pizza à emporter. Aujourd'hui, plus de 13800 points de vente dans soixante pays dont près de 350 Domino's en France et plus de trente en Belgique.