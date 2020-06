Israël mis à l’honneur par l’édition italienne du prestigieux magazine Vogue

Israël mis à l’honneur par l’édition italienne du prestigieux magazine Vogue ! Deux photos réalisées par deux élèves de l’Académie d’Art et de Stylisme Betzlalel de Jérusalem ont été publiées dans la rubrique : meilleures photos du mois. Des photos réalisées par Michael Tzur, élève en photographie. Son modèle Ofir Lev, étudiant en stylisme et en bijouterie, pose avec deux tenues qu’il a lui-même crées. L’une, un costume de femme rose et l’autre, un kettle, la fameuse tunique blanche traditionnelle juive revisitée par ses soins. Lire la suite sur israelvalley.com