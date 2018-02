Islande et Danemark: la circoncision bientôt interdite!!!

L’Islande et le Danemark deviendront probablement les premiers pays européens à interdire la circoncision à but non médical. Le projet de loi présenté par des députés de cinq partis politiques islandais (du Mouvement des verts et de gauche, le Parti progressiste, le Parti du peuple, et du Parti pirate) début février qui propose d’infliger une peine allant jusqu’à six ans de prison pour quiconque pratiquerait une circoncision avec un objectif autre que médical, a de fortes chances d’aboutir…Lire la suite sur tel-avivre.com